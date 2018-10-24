В Уфе Линус Умарк выйдет на матч с траурной повязкой

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В семье хоккеиста случилось горе.
ХК «Салават Юлаев» выражает соболезнования нападающему «юлаевцев» Линусу Карлу Хеймеру Умарку в связи с уходом из жизни близкого родственника, сообщили в пресс-службе уфимского хоккейного клуба.
Сегодня, 24 октября, на матч регулярного Чемпионата КХЛ против СКА (Санкт-Петербург) в знак памяти шведский форвард выйдет на лёд с траурной повязкой.
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