В Уфе Линус Умарк выйдет на матч с траурной повязкой

ХК «Салават Юлаев» выражает соболезнования нападающему «юлаевцев» Линусу Карлу Хеймеру Умарку в связи с уходом из жизни близкого родственника, сообщили в пресс-службе уфимского хоккейного клуба.

Сегодня, 24 октября, на матч регулярного Чемпионата КХЛ против СКА (Санкт-Петербург) в знак памяти шведский форвард выйдет на лёд с траурной повязкой.