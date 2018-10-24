В Башкирии строят новое футбольное поле

До конца 2018 года в Туймазах на стадионе «Спартак» завершатся работы по укладке нового футбольного поля с искусственным покрытием, сообщили в пресс-службе министерства молодежной политики и спорта республики.

Сейчас уже готово основание под футбольное поле. На стадии подготовки основания закладываются дренажные системы, подземные инженерные коммуникации и прочее.