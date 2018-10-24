В Башкирии строят новое футбольное поле

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Оно появится в Туймазах к 2019 году.
До конца 2018 года в Туймазах на стадионе «Спартак» завершатся работы по укладке нового футбольного поля с искусственным покрытием, сообщили в пресс-службе министерства молодежной политики и спорта республики.
Сейчас уже готово основание под футбольное поле. На стадии подготовки основания закладываются дренажные системы, подземные инженерные коммуникации и прочее.
Установка нового футбольного поля с искусственным покрытием осуществляется в рамках Федеральной целевой программы Министерства спорта России. На строительство футбольного поля из федерального бюджета направлено более восьми миллионов рублей. Порядка миллиона рублей выделило правительство республики для подготовки основания и укладки спортивного покрытия.
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