Хоккеисту Дрю Даути порезали лицо коньком в ходе матча
Сегодня, 17:00Спорт
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Защитник "Лос-Анджелес Кингс" Дрю Даути на матче НХЛ против «Торонто Мэйпл Лифс» получил травму лица.
Как пишет издание Dni.ru, соперник рассек коньком губу и нос хоккеиста. Из-за этого ему на несколько минут пришлось покинуть площадку. Но вскоре Даути смог продолжить игру и даже выполнил голевую передачу.
В результате, игра закончилась со счетом 2:3 в пользу «Торонто».
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