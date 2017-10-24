Хоккеисту Дрю Даути порезали лицо коньком в ходе матча

Защитник "Лос-Анджелес Кингс" Дрю Даути на матче НХЛ против «Торонто Мэйпл Лифс» получил травму лица.

Как пишет издание Dni.ru, соперник рассек коньком губу и нос хоккеиста. Из-за этого ему на несколько минут пришлось покинуть площадку. Но вскоре Даути смог продолжить игру и даже выполнил голевую передачу.