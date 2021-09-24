Промоутер Гран-при России: Организаторы готовы к неблагоприятным погодным условиям

Промоутер Гран-при России: Организаторы готовы к неблагоприятным погодным условиям
Промоутер Гран-при России: Организаторы готовы к неблагоприятным погодным условиям
Вчера, 23:56СпортФото: wikipedia.org
Промоутер Гран-при России Алексей Титов заявил, что непогода не должна помешать субботней квалификации.

«Самое главное, что у нас готовы все дренажные системы. Сильный дождь во вторник обозначил наши слабые места, поэтому если завтра будет совсем потоп, то застоя воды нигде не будет. А если говорить про все остальное — будем смотреть по обстоятельствам. Итоговое решение в любом случае принимает FIA», — передает слова Титова «Советский спорт» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 25 сентября состоится квалификация, а в воскресенье, 26 сентября, пройдет гонка на «Сочи Автодром». Действующим победителем Гран-при России является финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.

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