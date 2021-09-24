Даниил Серохвостов: Четвертое место меня устраивает

«В принципе, четвёртое место меня устраивает. Это первый год по взрослым у меня. Как для себя я показал хорошую стрельбу. Конечно, не отличную, но пойдёт. Для летнего периода четвёртое место для меня — самое то. Как показала гонка, состояние хорошее, но по внутреннему самочувствию так не скажешь. Я думал, будет очень тяжело, но организм мне помог и не сдался, и я дотерпел до конца», — приводит слова Серохвостова «Советский спорт», ссылаясь на «Матч ТВ».