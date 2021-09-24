Даниил Серохвостов: Четвертое место меня устраивает

Даниил Серохвостов: Четвертое место меня устраивает
Даниил Серохвостов: Четвертое место меня устраивает
Вчера, 23:43СпортФото: wikipedia.org
Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал про индивидуальную гонку в Тюмени на летнем чемпионате России. Победителем стал Антон Бабиков, Серохвостов финишировал четвертым.

«В принципе, четвёртое место меня устраивает. Это первый год по взрослым у меня. Как для себя я показал хорошую стрельбу. Конечно, не отличную, но пойдёт. Для летнего периода четвёртое место для меня — самое то. Как показала гонка, состояние хорошее, но по внутреннему самочувствию так не скажешь. Я думал, будет очень тяжело, но организм мне помог и не сдался, и я дотерпел до конца», — приводит слова Серохвостова «Советский спорт», ссылаясь на «Матч ТВ».

29 января 2020 года Серохвостов завоевал золото юниорского чемпионата мира в Ленцерхайде в эстафете с Бажиным, Истамгуловым и Халили.

После этого Серохвостов выступил на Кубке IBU в Арбере. Лучший результат в личной гонке — 10 место в спринте. Даниил также выиграл смешанную эстафету на этих соревнованиях вместе с Халили, Гореевой и Васнецовой.

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