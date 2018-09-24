Уфимец финишировал первым на международном марафоне во Владивостоке
Сегодня, 10:26СпортВиктория Куприянова
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Его результат – 2 часа 24 минуты 24 секунды.
Стали известны итоги международного марафона во Владивостоке, участие в котором приняли порядка 3,5 тысяч человек. Лучшим в забеге оказался уфимец из села Чесноковка Уфимского района: Сергей Петров пробежал классическую марафонскую дистанцию 42,2 км за 2 часа 24 минуты 24 секунды.
Второе место занял Роман Исаев из Владивостока (2:35.32), третьим прибежал японец Сакамото Томонори (2:38.10). Женский топ-3 выглядит следующим образом: первое место - Наталья Сергеева из Хабаровска, второе место – Надежда Гоголева из Якутии, третья - Виктория Мячикова из Приморского края.
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