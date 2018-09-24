Эксперты: Даниил Квят вернется в «Формулу-1»

Пока же он является пилотом по развитию в итальянской «Феррари». О возвращении Квята в «Торо Россо» официально пока не объявлено. Однако об этом уже всерьез говорят в мире «Формулы-1». 24-летний уфимец в «Формуле-1» провел четыре сезона, но так пока о себе всерьез не заявил. И вот, грядет второе возвращение в команду, где Даниил Квят начинал свою карьеру в королевских гонках.

Напомним, что «Ред Булл» поднимал нашего пилота в основную конюшню, но тот выступал не слишком удачно, лишь раз добравшись до подиума. Если Квят вернется, то он будет вторым россиянином в «Формуле-1» в этом сезоне. За команду «Уильямс» выступает москвич Сергей Сироткин.

На этой неделе в Сочи состоится Гран-при России. Эксперты предполагают, что глава «Торо Россо» Хельмут Марко может объявить о возвращении Квята именно там, что было бы весьма символично. Специалисты уверены, что для уфимца это будет самая благоприятная среда вновь заявить о себе.

В «Торо Россо» обкатывают молодежь, давая шанс повысить себя в классе, затем в гонщики могут проявить себя в «Ред Булле». Даниил этот путь уже проходил. Почему бы не пройти его вновь?