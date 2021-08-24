Уникальное событие: как в Уфе прошел первый день фестиваля воздухоплавания «Самрау»

Полет над центральными улицами Уфы

Во время полета на шаре, несомненно, испытываешь яркие эмоции. Когда паришь в воздухе, забываются все проблемы, и жизнь кажется прекрасной. Особенно интересно было посмотреть на привычные улицы и здания сверху, которые кажутся совсем другими и незнакомыми. Мы наслаждались живописными пейзажами: центром города, различными зданиями, дорогами, лесами, полями, рекой Белой. Погода была чудесная, жара уже спала. Испытываешь восторг и безмятежность, ощущение невесомости. Весь путь прошел в наслаждении от видов и полета. Было видно, как люди внизу фотографируют шары, машут нам, а мы кричали «Привет» и махали в ответ. Мы плавно то поднимались, то опускались в воздухе, ветер нес нашу корзину в разные стороны, но было совсем не страшно, ведь от чувства парения и удовольствия забываются все страхи. В голове только одна мысль: "Как красиво и хорошо".