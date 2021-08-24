Уникальное событие: как в Уфе прошел первый день фестиваля воздухоплавания «Самрау»

В Уфе стартовал III фестиваль воздухоплавания «Самрау». В этом году приглашены участники из Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Тюмени, Набережных Челнов, Самары, Сочи, Серпухова, Москвы и Уфы. Первый полет прошел успешно вчера, 23 августа. Разноцветные шары украсили вечернее небо столицы Башкирии.
Участники фестиваля собрались на пляже «Солнечный», где была точка старта. Было неясно, состоится ли полет или нет, из-за жары. Как объяснила организатор фестиваля Инайя Едренкина, все начинается с обычного маленького шарика, который запускают в небо, чтобы определить погодные условия. Было решено, что шары полетят, и участники начали раскладывать оборудование. Отдыхающие на пляже внимательно наблюдали за происходящим, фотографировались и любовалась шарами, готовящимися ко взлету. Для них это увлекательное зрелище, зато для участников фестиваля сборка шаров уже привычное дело.
— Я летаю три года. За это время я совершил полетов 200. Это немного, кто-то делает 100 полетов в год и даже больше. Раньше я много прыгал с парашюта, однажды прыгнул с шара, и после этого захотелось мне летать. Для меня полет — это удовольствие, ощущение свободы, это ни с чем нельзя сравнить, ни с самолетом или с тем, когда вы смотрите вниз с многоэтажки, — рассказал участник из Тюмени Михаил Петров.
Для многих воздухоплавание, в первую очередь, является хобби. По словам участника из Йошкар-Олы Дмитрия, хотя воздушные шары — это его основной заработок, в то же время полеты приносят ему огромное удовольствие.
— Загорелся этим, сперва просто водителем работал, потом стало все интереснее, особенно подобные выездные мероприятия, — добавил Дмитрий.
Во время полета на шаре, несомненно, испытываешь яркие эмоции. Когда паришь в воздухе, забываются все проблемы, и жизнь кажется прекрасной. Особенно интересно было посмотреть на привычные улицы и здания сверху, которые кажутся совсем другими и незнакомыми. Мы наслаждались живописными пейзажами: центром города, различными зданиями, дорогами, лесами, полями, рекой Белой. Погода была чудесная, жара уже спала. Испытываешь восторг и безмятежность, ощущение невесомости. Весь путь прошел в наслаждении от видов и полета. Было видно, как люди внизу фотографируют шары, машут нам, а мы кричали «Привет» и махали в ответ. Мы плавно то поднимались, то опускались в воздухе, ветер нес нашу корзину в разные стороны, но было совсем не страшно, ведь от чувства парения и удовольствия забываются все страхи. В голове только одна мысль: "Как красиво и хорошо".
Полет в первый день фестиваля длился около 40 минут. Воздушные шары парили над главными улицами Уфы, такими как Ленина, Цюрупы, железнодорожным вокзалом, рекой Белой, поселком 8 марта и Алексеевкой.
Перед началом полета пассажирам необходимо внимательно выслушать инструктаж пилота и запомнить все рекомендации. К примеру, во время полета следует держаться только за ручки в корзине и перила, остальные канаты, крышки от баллонов с газом дергать запрещено.
В корзине стоят четыре баллона. Они необходимы для поддержания шара во время полета. Расход газа зависит от погоды, количества людей в корзине и расстояния полета. В среднем за один полет уходит три баллона, четвертый всегда остается запасным. Особенность аэростатов заключается в том, что пилот может регулировать только высоту, а направление определяет уже ветер. Чтобы лететь выше, нужно давать больше газа, а чтобы ниже, соответственно, меньше.
Одной из сложных частей полета является приземление. Здесь испытываешь настоящий экстрим. Важно в этот момент держаться за ручки внутри корзины и немного согнуть колени, так как во время приземления находящихся внутри людей шатает из стороны в стороны, а корзина переворачивается на бок. Даже становится страшно, что тебя выбросит из нее.
Фестиваль «Самрау» продолжится до 30 августа. В планах участников и организаторов мероприятия полетать не только над Уфой, но и над просторами республики. Аэростаты украсят небо также Стерлитамака, Уфимского, Стерлитамакского, Иглинского, Ишимбайского, Архангельского, Туймазинского, Гафурийского районов Башкирии.