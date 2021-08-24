Уникальное событие: как в Уфе прошел первый день фестиваля воздухоплавания «Самрау»

Уникальное событие: как в Уфе прошел первый день фестиваля воздухоплавания «Самрау»
Уникальное событие: как в Уфе прошел первый день фестиваля воздухоплавания «Самрау»
24 августа, 18:10СпортФото: Артур Салимов
Корреспондент Mkset посетил мероприятие и даже полетал на одном из аэростатов.

В Уфе стартовал III фестиваль воздухоплавания «Самрау». В этом году приглашены участники из Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Тюмени, Набережных Челнов, Самары, Сочи, Серпухова, Москвы и Уфы. Первый полет прошел успешно вчера, 23 августа. Разноцветные шары украсили вечернее небо столицы Башкирии.

Фото:Артур Салимов Mkset.ru

Подготовка шаров

Участники фестиваля собрались на пляже «Солнечный», где была точка старта. Было неясно, состоится ли полет или нет, из-за жары. Как объяснила организатор фестиваля Инайя Едренкина, все начинается с обычного маленького шарика, который запускают в небо, чтобы определить погодные условия. Было решено, что шары полетят, и участники начали раскладывать оборудование. Отдыхающие на пляже внимательно наблюдали за происходящим, фотографировались и любовалась шарами, готовящимися ко взлету. Для них это увлекательное зрелище, зато для участников фестиваля сборка шаров уже привычное дело.

Фото:Артур Салимов Mkset.ru

— Я летаю три года. За это время я совершил полетов 200. Это немного, кто-то делает 100 полетов в год и даже больше. Раньше я много прыгал с парашюта, однажды прыгнул с шара, и после этого захотелось мне летать. Для меня полет — это удовольствие, ощущение свободы, это ни с чем нельзя сравнить, ни с самолетом или с тем, когда вы смотрите вниз с многоэтажки, — рассказал участник из Тюмени Михаил Петров.

Фото:Артур Салимов Mkset.ru

Для многих воздухоплавание, в первую очередь, является хобби. По словам участника из Йошкар-Олы Дмитрия, хотя воздушные шары — это его основной заработок, в то же время полеты приносят ему огромное удовольствие.

— Загорелся этим, сперва просто водителем работал, потом стало все интереснее, особенно подобные выездные мероприятия, — добавил Дмитрий.

Фото:Артур Салимов Mkset.ru

Полет над центральными улицами Уфы

Во время полета на шаре, несомненно, испытываешь яркие эмоции. Когда паришь в воздухе, забываются все проблемы, и жизнь кажется прекрасной. Особенно интересно было посмотреть на привычные улицы и здания сверху, которые кажутся совсем другими и незнакомыми. Мы наслаждались живописными пейзажами: центром города, различными зданиями, дорогами, лесами, полями, рекой Белой. Погода была чудесная, жара уже спала. Испытываешь восторг и безмятежность, ощущение невесомости. Весь путь прошел в наслаждении от видов и полета. Было видно, как люди внизу фотографируют шары, машут нам, а мы кричали «Привет» и махали в ответ. Мы плавно то поднимались, то опускались в воздухе, ветер нес нашу корзину в разные стороны, но было совсем не страшно, ведь от чувства парения и удовольствия забываются все страхи. В голове только одна мысль: "Как красиво и хорошо".

Фото:Артур Салимов Mkset.ru

Полет в первый день фестиваля длился около 40 минут. Воздушные шары парили над главными улицами Уфы, такими как Ленина, Цюрупы, железнодорожным вокзалом, рекой Белой, поселком 8 марта и Алексеевкой.

Фото:Артур Салимов Mkset.ru

Тонкости воздухоплавания

Перед началом полета пассажирам необходимо внимательно выслушать инструктаж пилота и запомнить все рекомендации. К примеру, во время полета следует держаться только за ручки в корзине и перила, остальные канаты, крышки от баллонов с газом дергать запрещено.

Фото:Артур Салимов Mkset.ru

В корзине стоят четыре баллона. Они необходимы для поддержания шара во время полета. Расход газа зависит от погоды, количества людей в корзине и расстояния полета. В среднем за один полет уходит три баллона, четвертый всегда остается запасным. Особенность аэростатов заключается в том, что пилот может регулировать только высоту, а направление определяет уже ветер. Чтобы лететь выше, нужно давать больше газа, а чтобы ниже, соответственно, меньше.

Фото:Артур Салимов Mkset.ru

Одной из сложных частей полета является приземление. Здесь испытываешь настоящий экстрим. Важно в этот момент держаться за ручки внутри корзины и немного согнуть колени, так как во время приземления находящихся внутри людей шатает из стороны в стороны, а корзина переворачивается на бок. Даже становится страшно, что тебя выбросит из нее.

Фестиваль «Самрау» продолжится до 30 августа. В планах участников и организаторов мероприятия полетать не только над Уфой, но и над просторами республики. Аэростаты украсят небо также Стерлитамака, Уфимского, Стерлитамакского, Иглинского, Ишимбайского, Архангельского, Туймазинского, Гафурийского районов Башкирии.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы