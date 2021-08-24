Карл-Хайнц Румменигге: Покупка Роналду - неразумное действие для любого клуба

Напомним, что Криштиану перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году за 117 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 133 матча, забил 101 гол и отдал 22 результативные передачи. В составе «старой синьоры» Роналду стал двукратным чемпионом Италии и обладателем Кубка страны. Также португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча».