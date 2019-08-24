ФК «Уфа» на своем поле победила действующего чемпиона страны

На сегодняшнем матче ФК «Уфа» – «Зенит», проходившем на уфимском «Нефтянике», помимо полного стадиона – более 13 тысяч болельщиков – присутствовал и главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Матч проходил в рамках шестого тура чемпионата страны по футболу.