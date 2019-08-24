ФК «Уфа» на своем поле победила действующего чемпиона страны
Вчера, 20:53СпортРазиф АбдуллинФото: РазифАбдуллин/ mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Уфимцы победили с минимальным счетом.
На сегодняшнем матче ФК «Уфа» – «Зенит», проходившем на уфимском «Нефтянике», помимо полного стадиона – более 13 тысяч болельщиков – присутствовал и главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Матч проходил в рамках шестого тура чемпионата страны по футболу.
Единственный гол во втором тайме в ворота соперника забил «Уфимец» Даниил Фомин. Для «Уфы» это первая победа над действующим чемпионом страны.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: РазифАбдуллин, mkset.ru
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей