В Башкирии спорт переходит в режим онлайн

Организаторы легкоатлетических мероприятий Bashrun, объединяющих полумарафоны в Сибае, Октябрьском, Учалах, Благовещенске, Янауле и марафон в Уфе, каждый год открывали беговые старты в апреле.

В 2020 году ввиду начавшейся во всем мире и в России пандемии принято решение перевести забеги в онлайн.

«Онлайн-забеги – это возможность пробежать полумарафон или десять километров в удобном формате! - говорит Владислав Литвинчук, организатор серии забегов Bashrun, – Выбранную дистанцию, например, можно разделить на комфортные отрезки и завершить ее до конца лета в любой точке Земли».

Так «Аструм Сибайский полумарафон», первый старт серии, запланированный на 26 апреля, станет пробным онлайн-забегом. Участникам данного спортивного события предлагается выбрать одну из двух дистанций – 10 или 21,1 километр, каждый бегун гарантированно получит медаль при выполнении всех условий.

Регистрация на первый забег серии легкоатлетических забегов Bashrun продлится до 26 апреля (воскресенье) на сайте https://russiarunning.com/event/OnLineSibay2020, прислать свой результат просят до 31 июля включительно.

Дистанция считается пройденной, если она зафиксирована на беговом трекере или в фитнес-приложении (допускается частями), а скриншот отправлен на почту организаторов.Для получения ежегодной дополнительной медали серии забегов Bashrun обязательно участие в «Аструм Сибайском полумарафоне».

«Конечно, участие в виртуальном забеге не сравнимо со стартами уличных мероприятий. – продолжает Владислав Литвинчук. – Но мы со своей стороны стараемся максимально обеспечить атмосферу: печатаем стартовые номера, дарим медаль и сертификат финишера, поддерживаем в наших группах в социальных сетях, проводим бесплатные тренировки для детей на платформе Zoom. Самоизоляция ведь завершится – а настроение и мотивация для дальнейших занятий бегом останутся!»

При регистрации на все забеги серии Bashrun людей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов боевых действий действуют специальные условия участия.

Подробнее обо всех забегах Bashrun на сайте http://bashrun.ru/