Капитан «Спартака» Джикия назвал самого сложного соперника в РПЛ

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия признался, что сложнее всего ему пришлось с нападающим «Сочи» Александром Кокориным. Об этом сообщает «Советский спорт».

Артем Дзюба? Он тоже в штрафной силен. И все же неудобнее всего играть против Кокорина», – сказал футболист в прямом эфире Instagram-аккаунта Нобеля Арустамяна.