Капитан «Спартака» Джикия назвал самого сложного соперника в РПЛ
24 апреля, 14:06СпортФото: pxhere.com
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«Самый сложный оппонент в премьер-лиге – Александр Кокорин. Еще Федор Смолов, пока не уехал в Испанию.
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия признался, что сложнее всего ему пришлось с нападающим «Сочи» Александром Кокориным. Об этом сообщает «Советский спорт».
Артем Дзюба? Он тоже в штрафной силен. И все же неудобнее всего играть против Кокорина», – сказал футболист в прямом эфире Instagram-аккаунта Нобеля Арустамяна.
Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды. Он принадлежит «Зениту». В его активе четыре матча, три гола и два голевых паса.
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