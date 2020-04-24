Арбитр Сухой заявил, что VAR осложнил жизнь симулянтам

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Арбитр РПЛ Алексей Сухой заявил, что с появлением системы видеопомощи судей стало сложнее обмануть.
Как сообщает «Советский спорт», Сухой отметил, что при возможности посмотреть видеоповтор момента футболистам стало сложнее симулировать
Также арбитр рассказал, что никогда не использовал нецензурную брань при общении с футболистами и тренерами.
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