Уфимская команда «Агидель» выиграла Кубок Женской хоккейной лиги

23 апреля в Дмитрове уфимская женская команда «Агидель» впервые в своей истории стала обладателем Кубка ЖХЛ и чемпионом России, сообщили в пресс-службе ХК «Салават Юлаев».

«Агидель» одержала третью подряд победу в финальной серии Кубка ЖХЛ с подмосковным «Торнадо» - 4:1.

В первой двадцатиминутке шайбу в ворота противника отправила Ольга Сосина, вторую шайбу забила Александра Вафина. Во втором тайме также Ольга Сосина забила шайбу, приведя счет к 3:0. Четвертый гол забила Алёна Зубкова.

Уже перед финалом игры «Агидель» получила в свои ворота шайбу от Анны Шохиной. Итоговый счет - 4:1 в пользу уфимского клуба. Счет в серии - 3:0.

Фото: Пресс-служба КХЛ

Вчера,23 апреля, глава Башкирии Рустэм Хамитов в телефонном разговоре со старшим тренером хоккейной команды «Агидель» Денисом Афиногеновым поздравил игроков и тренерский штаб с уверенной победой в финале Кубка Женской хоккейной лиги.

Фото: Пресс-служба КХЛ

Рустэм Хамитов отметил слаженную игру уфимок на протяжении всего сезона и поблагодарил команду за хорошую работу. Он сообщил, что внимательно следил за финальной серией. По его словам, финальный матч получился по-настоящему интересным и динамичным, а результат – закономерным. Рустэм Хамитов подчеркнул, что лично поздравит команду по её возвращении из Подмосковья.

А вот что сказали тренер и игроки команды после победы.

Фото: Пресс-служба КХЛ

Денис Афиногенов, главный тренер «Агидели»:

- Где-то за две минуты до финальной сирены уже пришло осознание - девчонки сами радовались, поняли, что не отпустят эту победу. По содержанию игра очень понравилась. Команда показала все, что мы от нее добивались. Спасибо нашему вратарю, которая своей игрой показывала, что есть надежный тыл, и девчонки окрыленные шли на чужие ворота, не боясь пропустить контратаку, зная, что есть Аня.

Спасибо всей команде, они молодцы. Подготовка в этом сезоне была тяжелее, много работы над физикой, много спарринг-игр с хорошим соперником. Всегда, когда есть коллектив и хорошая работа – это приносит результат. Девчонки сплотились, с понимаем подошли к этим тяжелым тренировкам – где-то плакали, где-то смеялись, сильно устали. Таких нагрузок ранее не было, но они привыкли. Это трудоемкий процесс.

Мы верили в своих девчонок и знали, что это все заслуженно. Ведь мы только тренируем, а на лед выходят они – где-то психологически сложные моменты бывают, подходим и разговариваем, чтобы не боялись играть. На тренировках, бывает, все получается, а в игре появляется ответственность, приходит мандраж – говорим, каких компонентов не хватает, в чем добавлять. Разговоры идут весь сезон и на тренировках, и на скамейке во время матчей. Скамейка – всегда живая, и мы, и сами девчонки друг друга подбадривают!

Фото: Пресс-служба КХЛ

Фанни Гашпарич, нападающий «Агидели»:

- Мы очень долго шли к победе, это был очень тяжелый сезон, мы провели такую серьезную работу – когда был перерыв в три месяца, мы бесконечно тренировались, можно сказать, не выходили из дворца. И знали, что это должно произойти и мы станем чемпионами наконец. Проделав такую работу, иначе не может быть!

Все победы важные – то, что летом выиграли турнир, мы к нему также готовились, как и к чемпионату. Мы всегда рады побеждать и всегда идем только к победам. Каждая победа дает уверенность в том, что мы лучшие. И когда в финале дома мы выиграли первые две игры, мы знали, что здесь сегодня закончится эта серия и мы возьмем ее 3-0. «Торнадо» мы в сезоне уже обыгрывали, и мы помнили, что мы единая команда, и можем всех выиграть!

Фото: Пресс-служба КХЛ

Александра Вафина, нападающий «Агидели»:

- Эмоции наилучшие, рада, что попала именно в этот коллектив. Приятно играть в России, где всё своё, всё родное. У нас сильный состав, мы сделали то, что должны были сделать. Так и должно было быть, мы все работали. Счёт убедительный в серии, мы не оставили шансов. Рады, что уверенно сыграли все игры, использовали свои силы. Все были сплоченными коллективом, даже девчонки, кто пропускал смены, без них мы были не смогли.

Плей-офф – это турнир на вылет, без разницы, как сложилась «регулярка». Это очень сложно, эти игры добавляют адреналина, некогда расслабиться, круто, что ввели плей-офф, надеюсь, что следующие будут ещё более интересным. Мы побили стереотипы мужских команд, что победитель «регулярки» не может взять Кубок. Смотрите, в этом нет ничего сверхъестественного.

Ольга Сосина, нападающий «Агидели»:

- Отдали все силы, отдали всё, что было. Хотели побыстрее закончить серию. Мы давно к этому шли, у меня давно не было золотых медалей чемпионата России, лет шесть-семь уже. Наконец-то это случилось! Каждый вложил частичку себя в победу, это не один игрок, все старались и сделали результат, а Аня Пругова у нас богиня!

Анна Пругова, голкипер «Агидели»: