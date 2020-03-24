Отмененный ЧМ по хоккею не хотят переносить на другую дату

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Мировое первенство должно было пройти с 8 по 24 мая 2020 года.
ИИХФ официально подтвердила решение об отмене чемпионата мира 2020 года, который должен был состояться в швейцарских Цюрихе и Лозанне 8-24 мая. Об этом сообщает "Советский спорт".
Однако ИИХФ не хочет переносить мировое первенство на какую-либо другую дату. Хотя желающие его оперативно принять и провести по высшему разряду имеются. Например, олимпийская столица Игр-2014 - Сочи.
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