ФК "Уфа" получил отказ по аренде игрока "Манчестера"

Гендиректор «Уфы» рассказал в интервью телеканалу "Вся Уфа" рассказал как проходит сотрудничество с «Манчестер Сити». По словам Газизова, «Уфа» пыталась арендовать одного из игроков английского клуба, где сейчас играет экс-полузащитник "Уфы" Александр Зинченко.

- Вот только вчера ночью мы получили отказ по одному игроку из „Манчестер Сити“. По определённым причинам, связанным даже не с денежной историей. Фамилии его называть я не буду. Мы хотели, чтобы он перешёл к нам на правах аренды. Так что общение с этим клубом у нас идёт, - сообщил Газизов.