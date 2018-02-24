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ФК "Уфа" получил отказ по аренде игрока "Манчестера"
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ФК "Уфа" получил отказ по аренде игрока "Манчестера"

Сегодня, 09:43СпортРустэм Башкирцев
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