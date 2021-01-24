Семён Елистратов из Башкирии стал чемпионом Европы по шорт-треку

В свои 30 лет наш парень — уже заслуженный мастер спорта России по шорт-треку, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете и бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года на дистанции 1500 метров, победитель и призёр чемпионатов мира, многократный чемпион Европы, обладатель Кубка мира на дистанции 1000 метров, сообщил Хабиров.