Семён Елистратов из Башкирии стал чемпионом Европы по шорт-треку

Семён Елистратов из Башкирии стал чемпионом Европы по шорт-треку

Вчера, 12:48СпортАнна КононоваPhoto: Семен Елистратов// ВКонтакте
Уроженец Башкирии Семён Елистратов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по шорт-треку в Гданьске. Об этом в соцсетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

Спортсмен преодолел дистанцию 1,5 тысячи метров за 2 минуты 18 секунд. Вторым также стал россиянин Денис Айрапетян, третьим — Шиньке Кнежт из Нидерландов. Семен Елистратов, как рассказывает Радий Хабиров, является воспитанником башкирской школы, несколько лет — лидер сборной России.

В свои 30 лет наш парень — уже заслуженный мастер спорта России по шорт-треку, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете и бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года на дистанции 1500 метров, победитель и призёр чемпионатов мира, многократный чемпион Европы, обладатель Кубка мира на дистанции 1000 метров, сообщил Хабиров.

Тренером Семена с самого детства является Андрей Максимов, также воспитанник башкирского конькобежного спорта.

спортБашкирия
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