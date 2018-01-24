Вестерлунд о поражении от «Йокерита»: Это было хорошее шоу

Накануне юлаевцы уступили бывшему клубу своего главного тренера.

Матч с бывшим клубом главного тренера уфимцев Эркки Вестерлунда «Йокеритом» мог стать неплохим продолжением победной серии из трёх матчей. Тем более финны приехали в Уфу после трёх поражений подряд, и это не могло не давить на команду.

Видимо желание одолеть команду, во главе которой стоит именитый соотечественник, стало хорошим мотиватором. С первых же минут, джокеры ринулись в атаку и уже к середине периода силами Мозеса смогли выйти вперёд. Тут надо отметить, что юлаевцы вопреки традиции сформировавшейся в этом сезоне, не пропустили на первых минутах матча. Отыграться уфимцы смогли через шесть минут, Захар Арзамазцев смог найти свободное место на пятаке перед воротами финнов и переправил шайбу в ворота после передачи Максима Гончарова.

Заброшенная шайба подстегнула подопечных Вестерлунда, и уже через минуту Хартикайнен вывел хозяев вперёд. Дальше начались качели. На восьмой минуте второго периода Енсен сравнял счёт, через шесть минут Майров вновь вывел юлаевцев вперёд, за три секунды до конца второго периода Ессе смог снова сравнять счёт.

В начале третей двадцатиминутки забрасывает Линус Умарк, Уфа снова впереди, но джокеры не сдаются и спустя полпериода отвечают шайбой Петера, переводя игру в овертайм. Дополнительное время не помогло выявить победителя, и игра продолжилась в серии буллитов. По итогам штрафных бросков, в которых уфимцы смогли забросить лишь единожды, победную шайбу на свой счёт записал Стив Мозес, который открывал счёт в матче.

На итоговой пресс-конференции Эркка Вестерлунд назвал поражение не очень хорошим результатом, явно намекая на то, что команда всё-таки получила одно очко по итогам встречи.

– Конечно, это не очень хороший результат. Нам надо больше очков. Игра была зрелищной. Произошло много событий, было много моментов и голов. Это хорошее шоу для зрителей. Но, с точки зрения тренера, это не очень хорошая игра. Турнир продолжается. Сейчас мы будем тренироваться целый месяц и готовиться к следующим двум играм, - подытожил Вестерлунд.

В свою очередь тренер гостей Кари Ялонен, сказал, что победа над «Салаватом Юлаевым» принесла счастье команде.

– Мы счастливы, что победили. Тяжелая игра. В первых двух периодах «Салават» был лучше. У Уфы мастеровитые форварды. В третьем периоде и в овертайме мы играли нормально. Это четвёртая игра на выезде, мы уступили, но сражались до конца, - приводит слова Ялонена пресс-служба уфимцев.