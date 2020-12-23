Александр Тихонов: Неудачи российского биатлона – из-за безграмотности тренеров

Александр Тихонов: Неудачи российского биатлона – из-за безграмотности тренеров

Вчера, 20:13СпортPhoto: pxhere.com
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о причинах неудачного выступления российских биатлонистов.

«Причина – безграмотность тренерского состава, – сказал Тихонов в интервью «Советскому спорту». – Они не знают, как готовился Александр Логинов к сезону и что он делал. Так вы найдите подход, поговорите с ним. Составьте индивидуальный план.

Я не говорю, что я лучший тренер. Но я своей властью отменял все контрольные тренировки. Потому что это тяжелее, чем выступление на чемпионате мира. Идет жесткий отбор в команду».

Напомним, у российских биатлонистов продолжается серия без медалей, которая на данный момент составляет 39 гонок.

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