Самарский стадион могут не успеть достроить до ЧМ-2018 по футболу

О проблемах с данным стадионом сказал на своей большой пресс-конференции неделю назад президент России Владимир Путин.

«Советский Спорт» выяснил подробности скандала со строительством стадиона в Самаре. Напомним, на своей большой пресс-конференции глава государства отметил, что по одному из 12 стадионов есть отставание в два месяца. Журналисты выяснили, о каком стадионе говорил президент страны.

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров уже признал этот факт в прямом эфире местного телеканала, попеняв своим предшественникам.

- Отставание, и значительное, было допущено в предыдущий период, был совершен целый ряд ошибок. Сегодня мы наверстываем упущенное и каждый день сокращаем срок отставания. С первого дня моей работы мы выстроили жесткую систему контроля за ходом работ в части ответственности не только регионального правительства и муниципалитетов, но и федеральных заказчиков, - пояснил Дмитрий Азаров.

Новый руководитель региона напомнил, что стадион является федеральным объектом. При этом местные власти постарались установить очень жесткий контроль за ежедневным планированием, а главное, за ежедневным исполнением заданий. Внимание президента России к этому вопросу также добавило импульса всем участникам процесса.

По словам Азарова, проблем на стадионе пока очень много: черновая отделка еще далека до завершения, не монтировалась кровля, нет кресел.

- К крышам у нас особенное внимание: после того, как складывались, унося жизни, в нулевые годы крыши аквапарка и рынка от проектировщика Нодара Канчелли, решено было не делать запроектированную им же крышу в Лужниках, - уточнил Дмитрий Азаров.

Но все перечисленное, по его мнению - это не самая главная проблема. Как оказалось, Ростехнадзор требует на три месяца остановить строительство из-за обнаруженных дефектов в перекрытиях, колоннах, пилонах.

Судя по официальной информации, Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) направило в Арбитражный суд Самарской области 7 исков на генподрядчика строительства стадиона «Самара Арена» — производственно-строительное объединение «Казань». Ростехнадзор требует суд на три месяца остановить строительство самарского стадиона к играм Чемпионата мира по футболу 2018 года.

- За регулярное игнорирование требований об устранении выявленных нарушений при строительстве самарского стадиона Ростехнадзор намерен привлечь ПСО «Казань» к административной ответственности. Проводимые в 2017 году массовые проверки качества выполненных ПСО «Казань» работ неоднократно обнаруживали дефекты в поверхностях плит перекрытий, пилонах и колоннах, сварных швах, а также нарушения требований регламента о безопасности зданий при бетонировании конструкций секторов и правил устройства электроустановок. Санкция по статье «Невыполнение в срок законного предписания надзорного органа» предусматривает в качестве минимального наказания штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Но мы намерены через Арбитраж добиваться административного приостановления деятельности ПСО «Казань» на срок до трех месяцев, — цитируют СМИ пресс-службу Средне-Поволжского управления Ростехнадзора.