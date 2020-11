Правительство Великобритании смягчило ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Со 2 декабря разрешено проведение спортивных мероприятий на улице с участием зрителей. Таким образом, впервые с весны на футбольные матчи будут допущены болельщики, сообщает «Советский спорт». Планируется, что страну поделят на три зоны в зависимости от степени риска. В регионы с низкой степенью риска будет разрешено присутствие четырех тысяч зрителей, со средней – до двух, а в зонах с высокой степенью риска матчи продолжат проходить без зрителей.

