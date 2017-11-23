Главный менеджер команды «Салават Юлаев» извинился перед болельщиками
Сегодня, 12:23СпортРустэм Башкирцев
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Также свои извинения принес тренер команды.
Главный менеджер и тренер команды «Салават Юлаев» извинились перед болельщиками за проигрыш в 0:5 в «Зеленом дерби». Во время игры толпы болельщиков в огорчении покидали матч.
Хочу от лица команды извиниться перед болельщиками. Конечно, это просто непозволительный результат, тем более, дома, тем более, все так готовились. В общем-то, здесь нет оправданий такому результату. Будем разбираться, будем работать,главный менеджер клуба Леонид Вайсфельд.
Главный тренер команды Эркка Вестурлунд также прокомментировал разгромный проигрыш, сообщив, что команда проиграла из-за повторения старых ошибок. Он также принес своим извинения перед болельщиками за себя и игроков.
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