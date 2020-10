Самый ожидаемый бой Хабиба Нурмагомедова правильно смотреть на канале UFC ТВ в Wink

24 октября состоится самый ожидаемый поединок года UFC. На бойцовском острове Яс в Абу-Даби (ОАЭ) встретятся россиянин, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гейджи, которого часто называют Хайлайтом.

Бой вызывает небывалый интерес поклонников по всему миру и уже прогнозируется, что он станет величайшим в истории UFC по целому ряду показателей. NGENIX, дочерняя компания «Ростелекома», провела подготовку к трансляции турнира, чтобы видеосервис Wink справился с повышенной нагрузкой. Джастин Гейдж — восходящая звезда смешанных единоборств. Эксперты называют его очень неудобным соперником для Хабиба Нурмагомедова, который уже 28 поединков закончил уверенными победами. Джастин славится убийственными лоу-киками. Бой 24 октября будет чемпионским и, если не закончится досрочно, продлится пять раундов. Как всегда, подготовиться и посмотреть бой года лучше всего с телеканалом UFC ТВ и видеосервисом Wink. Только на этом канале будет показана без купюр полная версия турнира UFC 254. А перед началом боя можно изучать историю и стиль бойцов, вспоминать их самые зрелищные поединки. Трансляция предварительных кардов бойцовского вечера начнется в 19:00 по московскому времени. В 21:00 стартует основной кард, в котором предполагается участие еще трех российских спортсменов (тяжеловеса Александра Волкова, полутяжеловеса Магомеда Анкалаева и Лилии Шакировой в наилегчайшем женском весе). Главный бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейджа ожидается после 22:30. Повышенный интерес аудитории к событию способен вызвать резкий всплеск трафика. Чтобы трансляция прошла без сбоев, используются разработки NGENIX — провайдера облачных решений для ускорения и защиты веб-ресурсов и доставки видео. Распределенная облачная платформа NGENIX позволяет доставлять контент с минимальной задержкой благодаря точкам присутствия во всех федеральных округах РФ. В частности, на Северном Кавказе, где особенно много поклонников Хабиба Нурмагомедова, недавно был развернут новый узел, который поможет обеспечить бесперебойное вещание при кратном росте нагрузки. Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (50 000 позиций). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры. Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

