Самый ожидаемый бой Хабиба Нурмагомедова правильно смотреть на канале UFC ТВ в Wink

Как всегда, подготовиться и посмотреть бой года лучше всего с телеканалом UFC ТВ и видеосервисом Wink. Только на этом канале будет показана без купюр полная версия турнира UFC 254. А перед началом боя можно изучать историю и стиль бойцов, вспоминать их самые зрелищные поединки.