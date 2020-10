Олейник считает Нурмагомедова фаворитом в поединке против Гэтжи

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

«Хабиб мощнее, у него лучше борьба, он сейчас сильно мотивирован. Думаю, Хабиб должен выиграть. Но расслабляться нельзя – у Гэтжи мощный удар и он достаточно неплохо защищается от борьбы. Поэтому скажу так: расцениваю шансы 60 на 40, что в этом бою победит Хабиб», - приводит слова Олейника «Советский спорт». Напомним, поединок Нурмагомедов - Гэтжи возглавит турнир UFC 254. Россиянин является непобежденным чемпионом UFC в легком весе. В активе Хабиба 28 побед в 28 поединках по правилам смешанных единоборств. Гэтжи в ММА одержал 22 победы и потерпел два поражения.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter