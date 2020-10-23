Олейник считает Нурмагомедова фаворитом в поединке против Гэтжи

Но расслабляться нельзя – у Гэтжи мощный удар и он достаточно неплохо защищается от борьбы. Поэтому скажу так: расцениваю шансы 60 на 40, что в этом бою победит Хабиб», - приводит слова Олейника «Советский спорт».