Олейник считает Нурмагомедова фаворитом в поединке против Гэтжи

Олейник считает Нурмагомедова фаворитом в поединке против Гэтжи

23 октября , 22:36СпортPhoto: wikipedia.org
Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

«Хабиб мощнее, у него лучше борьба, он сейчас сильно мотивирован. Думаю, Хабиб должен выиграть.

Но расслабляться нельзя – у Гэтжи мощный удар и он достаточно неплохо защищается от борьбы. Поэтому скажу так: расцениваю шансы 60 на 40, что в этом бою победит Хабиб», - приводит слова Олейника «Советский спорт».

Напомним, поединок Нурмагомедов - Гэтжи возглавит турнир UFC 254. Россиянин является непобежденным чемпионом UFC в легком весе. В активе Хабиба 28 побед в 28 поединках по правилам смешанных единоборств.

Гэтжи в ММА одержал 22 победы и потерпел два поражения.

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