В Уфе пройдут бесплатные лекции о спорте

Посетить мероприятия могут все желающие – лекции бесплатные, проходят они в удобное вечернее время в отеле Hilton Garden Inn Ufa Riverside (ул.Аксакова, 4). Лекции проводят квалифицированные спортсмены, которые помогут участникам открыть свою любительскую спортивную карьеру уже этой осенью. Лекции будут о беге, плавании и катании на лыжах.

Бесплатный лекторий начинается уже сегодня, 23 октября, встречей с Эльзой Киреевой, мастером спорта международного класса. Она расскажет про то, как бегать в холодное время года, поможет выбрать правильную экипировку, сориентирует про питание, пульсовые зоны и растяжку. Пройти регистрацию, чтобы посетить лекцию, можно тут.

25 октября состоится лекция Артура Байбурина – профессионального тренера по плаванию, мастера спорта, призёра чемпионатов России, чемпионата мира по плаванию в категории Masters.

Он познакомит участников встречи с Total Immersion – уникальной методикой плавания, дающей почувствовать баланс и возможность плыть с наименьшей затратой сил; сориентирует по заплывам для любителей, которые состоятся в 2019 году. Лекция будет полезна как начинающим, так и опытным пловцам, а особенно рекомендуется тем, кто боится воды и никак не может научиться плавать. Регистрация на бесплатную лекцию про правильное плавание проводится здесь.

Завершит серию полезных встреч 30 октября разговор с Михаилом Сорокиным о беговых лыжах: согласно опросу, научиться коньковому ходу мечтают многие. Михаил – мастер спорта международного класса по лыжному ориентированию, призер чемпионата мира, четырехкратный победитель зимних азиатских игр – поведает всю «правду» об этом виде спорта, экипировке, стартах прошлых лет, а также возможностях обучения лыжному мастерству в Школе I LOVE SUPERSPORT в этом зимнем сезоне.