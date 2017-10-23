Названы победители первенства России по смешанному боевому единоборству
В Уфе завершилось Первенство России по смешанному боевому единоборству ММА среди юношей 14-15 лет. Соревнования проводились с 21 по 22 октября на уфимском стадионе «Динамо».
По итогам соревнований сборная команда Башкирии заняла второе место, на первом - сборная Челябинской области, на третьем - команда Омской области. Среди почетных членов жюри был известный спортсмен Федор Емельяненко.
Результаты турнира:
весовая категория до 36 кг
1-е место: Жавохир Турсунов (Челябинская область)
2-е место: Чаян Сет (Республика Тыва)
3-е место: Пётр Васильев (Республика Башкортостан)
весовая категория до 40 кг
1-е место: Сергей Казеннов (Кемеровская область)
2-е место: Алим Ехтанигов (КБР)
3-е место: Леонид Морозов (Самарская область)
3-е место: Владислав Омельченко (Челябинская область)
весовая категория до 44 кг
1-е место: Андрей Грибанов (Омская область)
2-е место: Сергей Иванов (Республика Башкортостан)
3-е место: Сергей Поляков (Тульская область)
3-е место: Степан Триханов (Республика Башкортостан)
весовая категория до 48 кг
1-е место: Максим Петров (Омская область)
2-е место: Эдуард Цырулёв (Новосибирская область)
3-е место: Константин Капков (Тульская область)
3-е место: Станислав Русин (Омская область)
весовая категория до 52 кг
1-е место: Астемир Гонгашев (КБР)
2-е место: Вячеслав Пожарский (Самарская область)
3-е место: Мухридин Абдулхакимов (Челябинская область)
3-е место: Никита Храмов (Саратовская область)
весовая категория до 57 кг
1-е место: Юрий Гладкой (Самарская область)
2-е место: Антон Артёмов (Республика Башкортостан)
3-е место: Рафик Гюлсарян (Республика Татарстан)
3-е место: Даниил Маслов (Забайкальский край)
весовая категория до 62 кг
1-е место: Кубанычбек Кылычбек-уулу (Москва)
2-е место: Роман Алфимов (Омская область)
3-е место: Данислам Хамадиев (Республика Башкортостан)
3-е место: Тимур Мустафин (Свердловская область)
весовая категория до 67 кг
1-е место: Нур-Мухамед Гошоков (КБР)
2-е место: Кирилл Курченко (Челябинская область)
3-е место: Денис Гаммершмидт (Мурманская область)
3-е место: Данил Сенечек (Омская область)
весовая категория до 73 кг
1-е место: Алексей Ваганов (Челябинская область)
2-е место: Ацамаз Кочиев (РСО-Алания)
3-е место: Денис Щелкунов (Новосибирская область)
3-е место: Роман Карюхин (Оренбургская область)
весовая категория до 80 кг
1-е место: Александр Иващенко (Челябинская область)
2-е место: Вадим Николаев (Рязанская область)
3-е место: Алексей Миронов (ХМАО)
3-е место: Глеб Мармур (Оренбургская область)