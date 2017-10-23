Названы победители первенства России по смешанному боевому единоборству

Соревнования проходили в Уфе с 21 по 22 октября.

В Уфе завершилось Первенство России по смешанному боевому единоборству ММА среди юношей 14-15 лет. Соревнования проводились с 21 по 22 октября на уфимском стадионе «Динамо».

По итогам соревнований сборная команда Башкирии заняла второе место, на первом - сборная Челябинской области, на третьем - команда Омской области. Среди почетных членов жюри был известный спортсмен Федор Емельяненко.

Результаты турнира:

весовая категория до 36 кг

1-е место: Жавохир Турсунов (Челябинская область)

2-е место: Чаян Сет (Республика Тыва)

3-е место: Пётр Васильев (Республика Башкортостан)

весовая категория до 40 кг

1-е место: Сергей Казеннов (Кемеровская область)

2-е место: Алим Ехтанигов (КБР)

3-е место: Леонид Морозов (Самарская область)

3-е место: Владислав Омельченко (Челябинская область)

весовая категория до 44 кг

1-е место: Андрей Грибанов (Омская область)

2-е место: Сергей Иванов (Республика Башкортостан)

3-е место: Сергей Поляков (Тульская область)

3-е место: Степан Триханов (Республика Башкортостан)

весовая категория до 48 кг

1-е место: Максим Петров (Омская область)

2-е место: Эдуард Цырулёв (Новосибирская область)

3-е место: Константин Капков (Тульская область)

3-е место: Станислав Русин (Омская область)

весовая категория до 52 кг

1-е место: Астемир Гонгашев (КБР)

2-е место: Вячеслав Пожарский (Самарская область)

3-е место: Мухридин Абдулхакимов (Челябинская область)

3-е место: Никита Храмов (Саратовская область)

весовая категория до 57 кг

1-е место: Юрий Гладкой (Самарская область)

2-е место: Антон Артёмов (Республика Башкортостан)

3-е место: Рафик Гюлсарян (Республика Татарстан)

3-е место: Даниил Маслов (Забайкальский край)

весовая категория до 62 кг

1-е место: Кубанычбек Кылычбек-уулу (Москва)

2-е место: Роман Алфимов (Омская область)

3-е место: Данислам Хамадиев (Республика Башкортостан)

3-е место: Тимур Мустафин (Свердловская область)

весовая категория до 67 кг

1-е место: Нур-Мухамед Гошоков (КБР)

2-е место: Кирилл Курченко (Челябинская область)

3-е место: Денис Гаммершмидт (Мурманская область)

3-е место: Данил Сенечек (Омская область)

весовая категория до 73 кг

1-е место: Алексей Ваганов (Челябинская область)

2-е место: Ацамаз Кочиев (РСО-Алания)

3-е место: Денис Щелкунов (Новосибирская область)

3-е место: Роман Карюхин (Оренбургская область)

весовая категория до 80 кг

1-е место: Александр Иващенко (Челябинская область)

2-е место: Вадим Николаев (Рязанская область)

3-е место: Алексей Миронов (ХМАО)