Артем Федоров: Наша игра была, хотя мы и проиграли

Нападающий «Салавата Юлаева» прокомментировал поражение уфимской команды от челябинского «Трактора» - 3:4Б.

Вчера, 22 октября, «Салават Юлаев» проиграл на домашней арене челябинскому «Трактору» - 3:4 (по буллитам). Все шайбы гости забили, находясь в численном большинстве. В основное время и в овертайме победителя выявить не удалось – 3:3. В серии послематчевых буллитов точнее оказались челябинцы.

- Наша игра была, конечно, хотя мы и проиграли, - сказал после матча нападающий «Салавата Юлаева» Артем Федоров. - Мне кажется, все-таки был один фактор, который нам нельзя комментировать.

- В третьем периоде вы получили травму, что там произошло?

- Мне ударили в голову, но по-моему все по правилам было.

- Чего не хватило для победы? Желание вроде было.

- Таких мелочей, значит, нам повода нельзя давать (для удалений – прим.)

- Что скажете про игру в большинстве, что не удается?

- А мы в нем играем вообще?

- Когда вы вышли пять на три, такое ощущение было, что не хватает сыгранности.

- Ну да, будем работать над этим.

- Есть понимание того, почему «Салавату» не хватает стабильности в этом сезоне?

- Всё нормально. Новая команда, новая система, и мы двигаемся вперед в игре. Если мы уберем в третьем периоде наши собственные ошибки, то, я думаю, наши дела в гору пойдут.