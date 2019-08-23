ЗурБайрам: День болельщика в Уфе собрал тысячи человек на одной площади

На празднике собралось более 20 тысяч болельщиков, в самом клубе утверждают, что их было 42 тысячи, однако другие скептики убеждены, что территория у «Уфы-Арена» просто физически не смогла бы собрать такое количество человек.

Впрочем, фестиваль действительно удался. На нем болельщики познакомились с новичками команды, презентовали новую форму, одна из которых была неожиданно черного цвета, раздали бронзовые медали КХЛ, дали автографы поклонникам хоккея и делали многочисленные селфи с ними.

Хедлайнером фестиваля стал популярный исполнитель Тима Белорусских, песни которого зал подпевал многотысячным хором.