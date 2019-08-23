#ЗурБайрам: День болельщика в Уфе собрал тысячи человек на одной площади
Вчера, 10:39СпортНадежда ВалитоваФото: Официальный сайт «Салавата Юлаева» Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/hockey/news-3831411-na-den-bolelschika-salavata-julaeva-prishlo-42-000-chelovek.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop?utm_source=copypaste
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Большой фестиваль проходил под открытым воздухом.
Сюжеты: Фотофакт, Болеем за наших
На празднике собралось более 20 тысяч болельщиков, в самом клубе утверждают, что их было 42 тысячи, однако другие скептики убеждены, что территория у «Уфы-Арена» просто физически не смогла бы собрать такое количество человек.
Впрочем, фестиваль действительно удался. На нем болельщики познакомились с новичками команды, презентовали новую форму, одна из которых была неожиданно черного цвета, раздали бронзовые медали КХЛ, дали автографы поклонникам хоккея и делали многочисленные селфи с ними.
Хедлайнером фестиваля стал популярный исполнитель Тима Белорусских, песни которого зал подпевал многотысячным хором.
Ранее мы подробно писали о том, как и почему «Салават Юлаев» потерпел пятое поражение в семи играх.
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