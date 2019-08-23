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#ЗурБайрам: День болельщика в Уфе собрал тысячи человек на одной площади
Сюжеты:
Болеем за нашихНациональные проекты 2019-2024Дело Луизы
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#ЗурБайрам: День болельщика в Уфе собрал тысячи человек на одной площади

Вчера, 10:39СпортНадежда ВалитоваФото: Официальный сайт «Салавата Юлаева» Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/hockey/news-3831411-na-den-bolelschika-salavata-julaeva-prishlo-42-000-chelovek.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop?utm_source=copypaste
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