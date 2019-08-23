В Уфе заложили капсулу в первый камень грандиозного центра спортивной борьбы

Сегодня, 23 августа, в Уфе прошла церемония закладки капсулы в первый камень будущего грандиозного центра спортивной борьбы РБ. В ней приняли участие специально прибывшие из Москвы президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и депутат Госдумы, трехкратный олимпийский чемпион, Герой России Александр Карелин.

Они закладывали капсулу вместе с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который никогда не скрывал своей особой привязанности к спортивной борьбе.

Руководитель Башкирии так и сказал с трибуны, что сегодня сбылась его мечта. По его словам, идея построить такой центр возникла еще в 2000-е годы.

Будущему центру решено присвоить имя прославленного советского спортсмена и тренера по греко-римской борьбе Владимира Бормана. Его сын Алексей Борман также приехал на сегодняшнюю торжественную церемонию. Он отметил, что уфимский центр станет одним из самых крупных в России.

- Этот центр станет местом, где каждый из ребят должен стать сильнее, совершеннее и радовать своих родителей, семьи, учителей своими достижениями. Традиции борьбы в Уфе и Башкортостане неимоверно сильны, имеют исторические и народные корни, - сказал с трибуны Александр Карелин, – и посоветовал молодежи не упускать возможность заниматься в будущем центре.

По словам Радия Хабирова, есть вероятность, что в 2021 году Башкирия станет хозяйкой чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров.

- Хотя к этому времени Центр спортивной борьбы еще не успеют построить, но он точно станет одно из лучших, уникальных и востребованных спортивных сооружений Башкирии, - подчеркнул врио главы региона.