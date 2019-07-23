19-летний уфимец покинул «Салават Юлаев» ради «Бостон Бюинс» за 58 млн рублей в год

Надежда российского хоккея, тот самый Павел Шэн, отправивший в нокаут сборную Канады на групповом этапе последнего молодежного Чемпионата мира, отправляется за океан.

Так и не дождавшись должного внимания от тренерского штаба «Салавата Юлаева» в лице Николая Цулыгина, форвард решил попробовать свои силы в НХЛ.

Соглашение с хоккеистом рассчитано на три сезона. По информации канадской «CapFriendly», с учетом бонусов Шэн будет получать 925 тысяч долларов в год.

«Бостон» выбрал россиянина на драфте 2018 года под общим 212-м номером. Известно, что Павел Шэн в конце июня принял участие в лагере развития «Бостон Брюинс», где получил хорошие отзывы от представителей клуба.

Напомним, в прошедшем сезоне нападающий провел в КХЛ всего 20 матчей за уфимский «Салават Юлаев», отметившись лишь одной результативной передачей. Павел Шэн имеет опыт выступлений в ВХЛ за нефтекамский «Торос» и МХЛ, где играл за «Толпар».

В сезоне-2017/18 игрок провел 29 матчей в КХЛ за ханты-мансийскую «Югру», в составе которой забросил две шайбы. Выступая за российскую сборную на МЧМ в канадском Ванкувере, Шэн стал обладателем бронзовой медали. В семи матчах уроженец Уфы забил трижды при одной результативной передаче.

Одна из его шайб стала победной в ворота сборной Канады на групповой стадии турнира. Его сольный проход через всю площадку, а затем и гол, до сих помнят любители хоккея. Тогда это позволило занять сборной России первое место в Группе А.