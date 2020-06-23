«Ростов» официально выдвинул претензии к руководству РПЛ из-за матча в Сочи

Футбольный клуб «Ростов» заявил, что решение о переносе или проведении матчей чемпионаты России должна принимать исключительно Российская премьер-лига, а не отдельные клубы. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на официальное заявление пресс-службы «Ростова».

На минувшей неделе ростовский клуб добивался переноса матча 23-го тура чемпионата России против «Сочи» из-за того, что шестеро игроков заразились коронавирусом, и команда Валерия Карпина была отправлена на карантин. РПЛ устранилась от принятия окончательного решение, предложив клубам договариваться самим. «Сочи» в переносе отказал. «Ростов» сыграл юношеским составом и проиграл 1:10.

Вот, что сказано в заявлении клуба:

«Ростов» считает, что решение по проведению матча 23-го чемпионата России «Сочи» – «Ростов» должна была принять Российская премьер-Лига: либо перенести матч, либо отказать нашему клубу в переносе.

При этом в любом случае ответственность за принятое решение должна возлагаться на руководство РПЛ, а не на ФК «Сочи». Вместо принятия решения лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив «Сочи» под шквал критики.