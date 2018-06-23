Хабиб Нурмагомедов: я тоже испытываю страх проиграть

Самого успешного на сегодняшний день российского бойца ММА в Уфе ждали давно. И вот сегодня,на площади перед ТДК Гостиный двор, наконец, встреча с болельщиками состоялась. Хабиба Нурмагомедова привезли на мероприятие как дорогого гостя. Впрочем, кортеж из представительных автомобилей подъехал к площади практически незаметно.

Тем временем на сцене зажигали местные артисты, читавшие рэп, а ведущие развлекали пришедших викториной с вопросами о Хабибе Нурмагомедове. Через час после начала действа, наконец было объявлено о приезде чемпиона.

Хабиб вышел на сцену под громогласное: Хабиб, Хабиб!

Тем временем не площади уже собралось более тысячи человек. Не желая тянуть время знаменитый боец сел за стол, на который он положил завоеванный пояс UFC в апрельском бою с Элом Яквинтой.

Видео Видео: Рашид Салихов

Вопросов со стороны болельщиков было задано много. Некоторые, просто выражали ему благодарность и уважение за то что он делает для спорта и является для многих ориентиром как стать успешным спортсменом и благородным человеком.

Конечно, его спросили и о бое с Коннором Макгрэгором. На что Хабиб сказал: бой объявлен. Осталось определиться с датой. Вот только сам ирландец куда-то делся и молчит. Бой с Конором мне интересен. И если он состоится то я не дам ему шансов в стойке, буду обыгрывать его в своей стихии - партере.

На вопрос, кто самый интересный боец в легком весе сейчас с которым бы также было бы интересно подраться в клетке, Хабиб был однозначен: конечно - Тони Фергюсон! Это действительно сильный боец и он заслуживает пояса.

Спросили Хабиба и про страхи. Боец честно признался, что он, как мужчина всегда боится проиграть. Набивший оскомину вопрос, который нередко задают представителям смешанных единоборств, а приходилось ли драться на улице и какая драка запомнилась больше всего вне спортзала, Хабиба отнюдь не смутил. Умеющий отвечать с юмором, cпортсмен отшутился: - все их и не вспомнишь, но для себя я понял давно, драться на улице, особенно если ты профессионально занимаешься единоборствами, нельзя. Один удар может убить человека.

Интересно, что среди задававших вопросы нашелся юный Хабиб, который под общий смех не приминул возможностью представиться перед Хабибом-бойцом. Чемпион, кажется, cлегка был удивлен. В конце встречи Хабиб Нурмагомедов с удовольствием отметил авторов лучших вопросов и подарил им знаменитые кавказские белые папахи и перчатки с своими автографами. При этом приговаривая: мне хоть и много били по голове, но память у меня хорошая.