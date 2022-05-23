На Кубке Анатолия Рахлина в рамках SPIEF Sport Week выступят дзюдоисты из 7 стран

В X юношеском турнире по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина» будут участвовать спортсмены не только из России, но и из других стран мира. В их числе — Монголия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан.

Соревнования памяти легендарного тренера предусматривает спортивно-зрелищная программа ПМЭФ-2022. Состязания пройдут 15–17 июня, сообщает сайт sovsport.ru. Из заявления президента Федерации дзюдо г. Санкт-Петербурга Михаила Рахлина следует, что география спортивного турнира может расшириться, поскольку в настоящее время продолжаются переговоры с командами из-за рубежа. «Предстоящее мероприятие будет ярким примером того, что спорт действительно может оставаться вне политики», — констатировал Рахлин. «Если бы сегодня отец увидел эти соревнования, уровень развития дзюдо в Петербурге, уровень команды его родного клуба „Турбостроитель“, он бы оценил, — выразил уверенность глава федерации. — Для своих подопечных он был педагогом, воспитателем, отцом. Помимо тренировок, он воспитывал такие качества, как дружба и честность, растил крепких духом людей, учил верить в себя, гнуться, но не ломаться ни при каких жизненных обстоятельствах». По словам Рахлина, его отец всю свою жизнь служил дзюдо. «Именно по этой причине, кроме сильной спортивной составляющей, предстоящий турнир обладает и большим воспитательным значением», — отметил он. На 15 июня запланирован розыгрыш медалей среди девушек и юношей 2008–2009 гг. р. 16, 17 июня за награды будут соревноваться дзюдоисты 2005–2007 гг. р. Напомним, Кубок Анатолия Рахлина фигурирует в перечне Минспорта РФ, в который входят особо значимые мероприятия. Турнир интегрировали в SPIEF Sport Week при содействии фонда Росконгресс. Анатолий Рахлин родился 23 мая 1938 г. в Ленинграде. В 1964-м у него начал тренироваться будущий президент РФ Владимир Путин. «Турбостроитель» под руководством Рахлина занял позицию одного из ведущих центров российского дзюдо. В 2008–2012 гг. Рахлин руководил женской сборной РФ по дзюдо. Она успешно выступала на чемпионатах мира и трижды становилась победителем чемпионата Европы в командном зачете.

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