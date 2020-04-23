Каррера считает, что Азмун готов к чемпионату Италии

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По слухам, на игрока «Зенита» претендуют «Наполи» и «Лацио». Оба клуба хотят оформить сделку в летнее межсезонье.
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможном переезде Сердара Азмуна в чемпионат Италии. Об этом сообщает «Советский Спорт».
«На мой взгляд, этот парень готов к серии А. Азмун – сильный форвард. У него есть скорость. Он умеет забивать. Честно говоря, он произвел на меня впечатление.
Сравнения с Белотти? Они в чем-то похожи, но Сердар более техничен», – приводит слова Карреры 100x100napoli со ссылкой на Radio Kiss Kiss Napoli.
В текущем сезоне 25-летний Азмун отыграл 29 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач.
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