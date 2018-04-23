Стала известна кандидатура на пост нового главного тренера «Зенита»

«Новые Известия» сообщили о том, кого готовят на смену Роберто Манчини.

Для уфимских болельщиков футбола эта информация очень важна, поскольку периодически распространяются слухи о том, что на смену главному тренеру ФК «Зенит» Роберто Манчини в питерский клуб придет нынешний тренер ФК «Уфа» Сергей Семак. К счастью для уфимских болельщиков, теперь называют другую фамилию.

Ранее в итальянских СМИ сообщалось, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в конце мая возглавит сборную Италии. А журналист Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио в своем твиттере поделился информацией, что приоритетной кандидатурой на пост главного тренера «Зенита» является Синиша Михайлович. «Зенит» уже начал переговоры с ним.