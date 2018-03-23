«Салават Юлаев» вышел вперед после пятого матча плей-офф с «Трактором»

Энвер Лисин вернулся в состав и образовал вместе с Михаилом Юньковым и Игорем Макаровым вторую тройку нападения. В остальном заявка не изменилась.

Ворота «Трактора» будет защищать Василий Демченко.

Поклонники башкирской команды ждут реванша от юлаевцев после разочаровывающего выступления в прошлой игре в Челябинске. Ждем, надеемся, верим.

Свисток – уфимцы сразу полетели вперед, но забить сходу не вышло. Затем Энвер Лисин выскочил один на один, но выиграть дуэль у Демченко не сумел. Начало ожидаемое, ждем продолжения.

Еще прошла хорошая атака – чуть не хватило, а затем изрядно покружили вокруг ворот «Трактора» - пока без гола. И опять Лисин удачно вышел на позицию для броска – мимо шайба пролетела! Какой момент!!! – В упор бросок с двух метров пришелся в Демченко!

Но и «Трактор» огрызается, хотя и не так остро. Третий опасный бросок Лисина – выше ворот! Настрой Энвера радует!

Прорывается к воротам и бросает в падении наш 91 номер Коротков – вратарь спасает. Отлично прошел сквозь защиту Кемппайнен – Демченко отражает шайбу. Заряженность юлаевцев на хорошем уровне – значит, голы будут!

Первое удаление в матче – Игорь Макаров на две минуты. Отстояли спокойно юлаевцы и сами чуть не забили в контратаке. Вышел оштрафованный игрок, и сразу пошла круговерть у челябинских ворот. Веселый хоккей в первом периоде! Два подряд убойных момента у уфимцев – пробить Демченко никак не удается!

Последняя минута периода пошла. И еще момент загубили юлаевцы – не попал толком по шайбе наш игрок. Перерыв.

Второй период уже гости пошли сразу в атаку – Скривенс ловит шайбу ловушкой. Лисин отнял шайбу, вышел к воротам, но вместо броска сделал передачу, которую прервали защитники.

Надо еще добавить в скорости – гости уже и так ошибаются, инициатива полностью за «Салаватом». Опять Лисин отнимает шайбу и идет вперед – не дают бросить защитники.

«Уфа-Арена» завелась всерьез, и вот первый промежуточный успех – удаление у «Трактора». Небольшая пауза – что-то случилось у челябинских ворот, но вскоре игра продолжается.

В полном составе челябинцы, но уфимцы продолжают свою политику. Не хватает точности нашим хоккеистам. Сыграно уже полтора периода, на табло – нули. В силовой борьбе уфимцы выглядят сильнее, да и вообще гости несколько заторможенные, хотя не исключено, что просто экономят силы. Кто знает, сколько сегодня придется играть периодов…

Порой гости на входе в зону специально бросают в сетку за воротами, чтоб была остановка игры. Редкие атаки гостей заканчиваются бросками – Бен Скривенс отбивает шайбы. Быстро время летит при такой игре – уже осталась минута и 19 секунд до сирены.

Серия ошибок у челябинцев, но опять юлаевцы загубили пару верных голевых моментов… По прежнему 0:0, сирена – перерыв.

Третий игровой отрезок начался, и челябинцы заметно прибавили в нем. Удален Линус Умарк за игру высоко поднятой клюшкой. И сразу выпад двух наших игроков в контратаке – не разобрались юлаевцы, зато получили громогласную поддержку трибун за смелость – большинство гостей проходит в средней зоне.

Умарк вышел на лед, и вновь пошла зеленая волна! Да, нужно какое-то нестандартное решение. Кто будет автором первого гола? Может быть надо просто чаще бросать? Гости разыграть до верного момента просто не дают нам.

Яростный натиск юлаевцев, и роняют на лед нашего игрока – наше большинство, пора забивать! И наконец-то следует мощный бросок от синей линии, и Демченко капитулировал! Это Антон Бурдасов с передач Умарка и Скривенса открывает счет!

Играть еще 6 минут в третьем периоде. Трибуны ревут, гости цепляют уфимца за ноги клюшкой, но арбитр не реагирует. Уфимец толкает соперника, тот падает, и судья тут же дает штраф Александру Логинову.

Эх! Минуту выстояли, до сирены 2 минуты 58 секунд. Держимся – 41 секунда штрафа еще.

Пустые ворота у «Трактора» - выходит Логинов, но челябинцы остервенело атакуют, Скривенс прижимает шайбу ко льду – 44 секунды до сирены. Все!!!