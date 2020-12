Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье оценил вероятность возобновления карьеры Хабиба Нурмагомедова.

Об этом сообщает «Советский спорт». «Уверен, он не вернется ради денег. Слышал, Дана Уайт хочет с ним встретиться и обсудить 30-й бой. Что ж, ему придется вдохновить Хабиба. Другого варианта просто нет», – приводит слова Кормье ESPN. Напомним, 32-летний уроженец Дагестана ушел из спорта в октябре 2020 года. На его счету 29 боев и 29 побед.

