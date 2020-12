Защитник подмосковных «Химок» Дмитрий Тихий интересен казанскому «Рубину».

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на «Чемпионат». Согласно источнику, за игроком следят и другие клубы РПЛ, однако, именно «Рубин» проявляет наибольшую активность. В текущем сезоне 28-летни капитан «Химок» отыграл 19 матчей. Его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года, а трансферный лист оценивается в 500 тысяч евро.

