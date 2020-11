Бывший футболист «Спартака» и «Динамо» Евгений Ловчев считает красно-белых фаворитами предстоящего дерби.

«Динамо» не будет играть от обороны, не станет закрываться. Думаю, обе команды забьют, но победит «Спартак» – 2:1», – приводит «Советский спорт» слова Ловчева. Напомним, принципиальные соперники занимают соседние строчки в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» расположился на третьей позиции, «Динамо» – на четвертой. Спартаковцы опережают бело-голубых на два очка.

