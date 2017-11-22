Одной из причин смерти штангиста Наима Сулейманоглу назвали допинг

Смерть знаменитого турецкого спортсмена Наима Сулейманоглу побудила многих вновь обратить внимание на проблему допинга в тяжелой атлетике и других спортивных дисциплинах.

В Турции скончался 50-летний легендарный тяжелоатлет Наим Сулейманоглу. Как сообщил «Советский спорт» со слов его близких, спортсмен много лет страдал от тяжелой болезни – цирроза печени. И одной из вероятных причин столь печального конца прославленного атлета многие называют употребление им допинга.

Биография Наима Сулейманоглу полна трагических моментов. Этнический турок родился в Болгарии и прославился под фамилией Сулейманов, но в декабре 1986 года после соревнований в Мельбурне он сбежал в Турцию, под флагом которой добился потом наибольших успехов и стал самым титулованным тяжелоатлетом за всю историю вида спорта.

Однако с годами организм спортсмена все чаще стал давать сбои. Еще в 2009 году врачи буквально вернули его с того света, после этого спортсмену пришлось пробыть три месяца в больнице. 25 сентября 2017 года Наим был снова доставлен в больницу из-за проблем с печенью. Полтора месяца назад, 6 октября, Сулейманоглу перенес операцию по пересадке печени. Через месяц из-за внезапного кровоизлияния в мозг и увеличения отека ему пришлось перенести еще одно хирургическое вмешательство. 18 ноября он скончался.

Как отметили по этому поводу многие эксперты, при приеме большинства запрещенных препаратов именно печень страдает больше всего. Хотя Сулейманоглу никто и никогда не ловил на допинге. Но его юность пришлась как раз на то время, когда штангисты ели допинг пачками. Весь социалистический лагерь находился под влиянием государственной поддержки искусственной стимуляции спортсменов для достижения выдающихся результатов в борьбе с загнивающими капиталистами. Об этом свидетельствуют, в частности, опубликованные архивы в ГДР. По особому распоряжению партии врачи кормили спортсменов «витаминами», которые улучшали результаты, но подрывали здоровье. У многих атлетов со временем начались проблемы со здоровьем: от бесплодия до цирроза печени и сердечной недостаточности.

Тренер сборной Германии по тяжелой атлетике Оливер Карузо считает, что допинг в его виде спорта и по сей день принимают спортсмены из многих стран.

Можно с уверенностью предполагать, что перспективный Наим Сулейманоглу был участником подобной «программы смерти». Вполне возможно, что сам тяжелоатлет и не подозревал об этом, но недуг, который проявился у него в резкой форме уже в возрасте 41 года, говорит сам за себя.