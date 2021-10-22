"Мне было тяжело играть". Карацев - о выходе в четвертьфинал "Кубка Кремля"

«Сделал свой максимум. Мне было достаточно тяжело играть. Здесь новое покрытие. Я только первый раз сегодня потренировался на центральном корте», - цитирует Карацева "Советский спорт" со ссылкой на «Чемпионат».
Напомним, что во втором круге турнира Аслан победил за 1 час и 27 минут представителя Белоруссии Егора Герасимову - 6:4, 6:3.
За весь матч россиянин один раз подал навылет при одной двойной ошибке. Карацев смог взять три гейма на подаче оппонента, имея на это восемь попыток.
В четвертьфинале 28-летний теннисист сыграет с победителем встречи между представителем Франции Жилем Симоном и Маккензи Макдональдом из США.