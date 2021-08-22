В Уфу прибыли первые делегации для участия в финале чемпионата WorldSkills

В Уфу прибыли первые делегации для участия в финале чемпионата WorldSkills
В Уфу прибыли первые делегации для участия в финале чемпионата WorldSkills
Вчера, 15:02СпортАлександра КонстантиноваФото: Администрация Уфы
Участников из другого региона гостеприимно встретили.

В Уфу сегодня, 22 августа, прибыла делегация из Республики Саха (Якутия) для участия в Национальном финале «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который начнётся через три дня. Гостей встретили с чак-чаком и кумысом, сообщает пресс-служба администрации города.

Кроме того, на месте уже готовятся к соревнованиям участники из Хабаровского и Краснодарского края, Кабардино-Балкарской Республики, Санкт-Петербурга и Москвы. Также в скором времени приедут гости из Сахалинской, Кемеровской, Новосибирской областей.

Площадки для проведения финала уже почти готовы, сейчас устанавливают оборудование. Столица Башкирии готовится принять команды из 76 регионов России. Это 1 800 участников, из которых 600 являются юниорами. В составе экспертного сообщества будет около 2 000 человек. В сборную Башкирии входит 498 человек, из них 280 конкурсантов и 218 экспертов.

WorldSkills пройдёт в Уфе с 25 по 29 августа. В основном соревнования будут проходить в «Парке молодых профессионалов» на Рубежной улице. Зрители смогут посетить мероприятие 26, 27 и 28 августа.

Финал чемпионата должен был пройти в конце июля, но его перенесли на август из-за ситуации с коронавирусом. На приобретение оборудования для площадок соревнований потратили 25 млн рублей. Глава республики Радий Хабиров поручил обеспечить полную безопасность на мероприятии: нанять охрану и соблюдать санитарные нормы. Президент России Владимир Путин во время своей недавней поездки в Башкирию заявил, что постарается посетить финал WorldSkills в Уфе. На финале планируют показать шоу дронов, на которое потратят 15 млн рублей.

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