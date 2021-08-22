В Уфу прибыли первые делегации для участия в финале чемпионата WorldSkills

Финал чемпионата должен был пройти в конце июля, но его перенесли на август из-за ситуации с коронавирусом. На приобретение оборудования для площадок соревнований потратили 25 млн рублей. Глава республики Радий Хабиров поручил обеспечить полную безопасность на мероприятии: нанять охрану и соблюдать санитарные нормы. Президент России Владимир Путин во время своей недавней поездки в Башкирию заявил, что постарается посетить финал WorldSkills в Уфе. На финале планируют показать шоу дронов, на которое потратят 15 млн рублей.