Радий Хабиров рассказал, зачем он проводит международные соревнования в Башкирии

Глава Башкирии написал на своей странице в соцсетях пост, посвященный Первенству мира по спортивной борьбе среди юниоров, которое проходит в Уфе.

Руководитель региона заявил, что проводит подобные мероприятия в республике, поскольку, по его мнению, после таких соревнований, как чемпионат мира или России, большое количество детей, смотря на лучших спортсменов, тоже начнут увлекаться спортом. Кроме того, ему хотелось бы, чтобы спортсмены из Башкирии завоевывали золото. Так, медали высокой пробы на Чемпионате мира получили башкирские борцы Адлан Амриев и Саид-Хусейн Бакаев. Также глава республики признался, что у него есть мечта о том, чтобы башкирские борцы выиграли золото на Олимпийских играх. Напомним, открытие первого в России чемпионата мира по борьбе среди юниоров в Уфе прошло 17 августа. На торжественной церемонии глава республики был награжден почетным знаком президента UWW. В чемпионате принимают участие 1094 спортсменов, прибывших из 55 стран. В связи с пандемией коронавируса число зрителей на чемпионате ограничено. Так, посмотреть соревнования вживую могут всего тысяча человек, однако местное телевидение проводит онлайн трансляцию.

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