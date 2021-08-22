Башкирские нефтяники победили в «Велоквесте» ко Дню Государственного флага РФ

Мы и не ожидали такого результата! Когда услышали название команды-победителя, то не сразу поверили в происходящее. Ведь изначально мы просто собрали команду активных и позитивных ребят, желающих весело и с интересом прокатиться по вечерней Уфе, а получили кучу положительных эмоций и лучше узнали родной город! поделился впечатлениями Алексей Жеребов, ведущий специалист по ГОЧС Управления по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций филиала АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим».