Башкирские нефтяники победили в «Велоквесте» ко Дню Государственного флага РФ

Башкирские нефтяники победили в «Велоквесте» ко Дню Государственного флага РФ
Башкирские нефтяники победили в «Велоквесте» ко Дню Государственного флага РФ
Вчера, 10:00СпортФото: bashneft.ru
Работники «Башнефти» (входит в «Роснефть») стали лучшими среди 22 команд.

Накануне, 21 августа, в Уфе прошел первый «Велоквест» ко Дню Государственного флага России, в котором соревновались более ста велосипедистов. Сначала 22 команды из разных районов Уфы выстроились, образовав собой российский флаг, затем был дан старт соревнованиям.

Суть проста – участникам на смартфон приходят задания в чат-боте, необходимо отгадывать загадки и найти определенное место, здание или памятник в городе, доехать до него на велосипеде и сфотографироваться всей командой. За каждое правильно выполненное задание начисляется один балл.

По общей сумме набранных баллов лучшей командой стали представители «Башнефти» - команда с патриотичным названием «Совет трудящейся молодежи»: Алексей Жеребов, Владимир Астафьев, Виктория Ионина, Рустам Ильясов и Алёна Запольских.

Мы и не ожидали такого результата! Когда услышали название команды-победителя, то не сразу поверили в происходящее. Ведь изначально мы просто собрали команду активных и позитивных ребят, желающих весело и с интересом прокатиться по вечерней Уфе, а получили кучу положительных эмоций и лучше узнали родной город! поделился впечатлениями Алексей Жеребов, ведущий специалист по ГОЧС Управления по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций филиала АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим».

Напомним, День Государственного флага Российской Федерации отмечается с 1994 года. В этот день по всей стране проходят различные акции и флешмобы в честь российского триколора.

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