Почему Гульнара Гарипова поменяла Уфу на Румынию

Сейчас, в межсезонье, девушка проводила время в Уфе и решала, где продолжить карьеру. Вариантов у нее было два – или новый для нее румынский клуб с понижением зарплаты, или Турция. В это время мы ее и перехватили, призвав к откровенному разговору.

- Сейчас профессиональный спорт в Европе тоже испытывает финансовые проблемы, - рассказывает Гульнара. - Зарплата в Румынии у меня была неплохая, как у легионера. Но в этом сезоне из-за кризиса дела у единственной спонсирующей команду фирмы пошли хуже. И ее директор, который также возглавляет наш клуб, собрал иностранных игроков и сказал честно: «Платить три последних месяца я вам не смогу, если хотите – можете уезжать, чинить препятствия я вам не буду».

- И что ты решила? Героически доиграла сезон за меньше деньги?

- Нет, я сразу уехала. Меня там ничего кроме зарплаты не держало.

- Хорошие деньги?

- По меркам Уфы – да. Точных сумм вместе с бонусами я вам называть не буду, скажу только, что это более 2000 евро.

- А в каких условиях приходилось жить? Что терпеть?

- Условия были куда лучше, чем в Уфе. Жила одна в однокомнатной квартире. У Башкирии же девочки по двое в одной комнате размещались. Очень важно для спортсменов, чтобы стиральная машина имелась, в «Алисе» иногородние ее сами покупали. Кроме того, в Румынии обеспечивали бесплатным двухразовым питание. Тренировки тоже дважды в день, турниры, выезды. После матча - просмотр игры, разбор моментов и ошибок.

- Все так серьезно?

- Конечно, клубный чемпионат там очень сильный. Да, сборная России чемпион мира, но сильнейший клуб в Европе – именно румынский. Гандбол в это стране жесткий, травмоопасный и, я бы сказала, прогрессивный. Он развивается, не стоит на месте.

- Что за клуб у тебя был, где он находился?

- Команда Cetate Devatrans из города Deva, Дева по-нашему. Небольшой город на северо-западе Румынии ближе к Венгрии. В чемпионате сильнейшей лиги, где играют 14 команд, мы заняли восьмое место.

- Гандбол там популярен или все также плачевно, как у нас?

- Там полные залы зрителей. Спорт номер один, конечно же, футбол, но и наш вид действительно любят, как мужской, так и женский. Если мы с ведущими командами играли, то народу вообще очень много собиралось. Билеты платные. На обычные матчи чисто символическая цена, а на лидеров рублей по 150 рублей стоил, если на наши деньги переводить.

- Понятно, тут в России гандбольные клубы о такой популярности и не мечтают…

- Да, у нас женщины чемпионы мира, но в суперлиге всего девять команд играет. Остальные посыпались из-за финансовых проблем. У нас сколько российских спортивных каналов на страну вещает? Половина от одного? А у них пять! Футбол несколько матчей в день, гандбол постоянно показывают. Все домашние игры нашего клуба можно было по телевизору посмотреть, представляете?

- У нас гандбол в главные виды спорта не входит – нашим подавай футбол и хоккей…

- У нас главный вид спорта – алко-спорт. У них, кстати, в таком количестве не пьют. Тоже, конечно, есть опустившиеся из-за спиртного личности. Но не в таком количестве, как у нас стране, в Уфе, в родном Сипайлово. Там есть какая-то культура пития, что ли. Приведу пример: у нас после домашних побед директор всегда банкет собирал для команды. Так вот, даже я была удивлена – у них многие обычное некрепленое вино в чистом виде не пьют – водой разбавляют. У нас вы такое где-нибудь видели?

- Какие еще впечатления от страны от людей и обычаев?

- Румыния – страна небольшая. Похожа на Башкирию размерами. Народ там дружелюбный, приветливый. Я легко адаптировалась и выучила язык месяца за три. Сейчас свободно общаюсь и пишу на нем. По-другому там никак – тренер все установки дает на румынском. В общем-то, сам язык нетрудный. Кстати, им наш русский язык кажется ругательным. Нормально и по-доброму общаешься по телефону с домашними, а они, если слышат, спрашивают потом: с кем это ты там так сильно ругалась?

Еще запомнила, что в Новый год у них так активно и долго не празднуют, как у нас. Помню 31 декабря и 1 января у нас были тренировки. Главный праздник там – католическое Рождество. Но длительных выходных вокруг этого дня нет.

- А вампиры там есть? Замок Дракулы ведь как раз в Румынии.

- Вампиров нет. Но местный туризм эту тему активно эксплуатирует. В горном районе стоит замок графа Дракулы под названием Бран, мы туда в свободное время съездили. Там и развлечения соответствующие: ресторан со столами в виде гробов, аттракцион ужаса в виде большого и страшного тоннеля. Всем рекомендую. После этого тоннеля в сам мрачный замок идти очень страшно. Вообще в Румынии очень много красивых старинных зданий и средневековых укреплений.

- Страна тебе, как я понимаю, понравилась. А как там у тебя с личной жизнью?

- С этим там, ой как сложно. Ты публичный человек, тебя знают, узнают на улице. Приезжих сразу предупреждают, чтобы не ходили одни по барам, ресторанам, ночным заведениям, были осторожными, вели себя подобающе, не попадали в неприятные истории. Даже одежду слишком открытую носить нельзя – за это могут оштрафовать по контракту.

- Ты единственной иностранкой в команде была?

- Были и еще девушки. В первый год одна гандболистка играла из Македонии, во второй - трое спортсменок из Венгрии, и одна из Сербии.

- Куда ты теперь?

- В Турцию, наверное. Там лучше по деньгам. В Румынии от другой команды тоже есть предложение, но там меньше сумма, чем была в Cetate Devatrans (в итоге, Гульнара все же выбрала привычную ей Румынию).

- Когда «Алиса» потерпела финансовый крах, куда делись остальные девушки?

- Кто-то закончил с гандболом. Кто-то уехал играть в Казахстан. Два-три игрока остались в «СДЮШОР-13-Алисе», которая минувший сезон провела во второй по значимости женской лиге России. Я тоже в связи с «Алисой» попала в неприятности. Когда мне в свое время предложили уехать из Уфы на хорошие деньги в другой российский клуб, местное руководство пообещало платить достойно – только, дескать, не уходи. Контракт заключила, осталась. Потом начались финансовые затруднения, и мне крупную сумму денег не вернули. Я уж и по кабинетам ходила и суд выиграла. В постановлении сказано, что клуб обязан выплатить мне более одного миллиона четырехсот рублей. А денег все нет и нет. Сравните: как поступили со мной в родной команде с честным поступком руководителя румынского клуба. Финансовые трудности были везде, а уважительное отношение к человеку - только там.