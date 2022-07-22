Евгений Рылов рассказал об отношении к своим олимпийским наградам

Титулованный пловец не намерен следовать примерам некоторых своих коллег и выставлять медали на продажу. По его словам, усилия, которые он приложил ради их завоевания, являются слишком большой ценой для того, чтобы продать их.

Добавим, Рылов дважды взял олимпийское золото в Токио в 2021 году, однако затем попал под международные санкции Международной федерации плавания. Сначала организация отстранила всех россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой, а затем дополнительно дисквалифицировала конкретно Рылова за его участие в концерте в московских «Лужниках», где он со сцены публично поддержал президента России Владимира Путина, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на телеканал «Матч ТВ». Сам спортсмен неоднократно заявлял, что его сложившаяся ситуация абсолютно не беспокоит, поскольку он уже добился всех поставленных перед собой целей и в настоящее время соревнуется только со временем на дистанции.

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