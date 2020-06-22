«Уфа» - «Тамбов»: футбол в масках и нервная концовка

Большой футбол вернулся в Уфу после большого перерыва, с момента последней игры «Уфы» c ЦСКА прошло 97 дней. По решению РФС на стадион разрешили запустить 10 процентов зрителей. Каждому из них при входе вручали фирменную маску. Такую, как у руководителя пресс-службы клуба.

Руководитель пресс-службы ФК "Уфа" Сергей Тыртышный Фото: Разиф Абдуллин

Коронавирусную паузу клуб не только пережил, но и обновился. Перестелили поле, установили медиаборты. К первому матчу клуб оформил стадион: появилась огромная надпись «Потомки Шаймуратова не умеют отступать!», биллборды с портретами болельщиков и с благодарностями врачам.

"Потомки Шаймуратова не умеют отступать!" Фото: Разиф Абдуллин

За день до игры в СМИ разошлась информация, что один из уфимских футболистов сдал положительный анализ на коронавирус. Председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов ее опроверг, но тревога осталась. Официальной информации от самого клуба на момент игры так и не поступило. У всех еще в памяти матч, в котором взрослая команда «Сочи» обыграла молодежную «Ростова» со счетом 10:1. Но тревога рассеялась: на поле вышел основной состав «Уфы».

Матч начался с давления «Уфы» на ворота соперника, и это принесло результат. Вячеслава Кротова сбивают во вратарской, судья вначале не останавливает игру, но после просмотра в системе VAR решает, что нарушение все-таки было и назначает пенальти. Даниил Фомин подходит к точке и забивает первый гол в ворота Шелии.

Через какое-то время на кромке поля возникает какая-то стычка между Кротовым и игроком «Тамбова» Тетрашвили, оба получают по желтой карточке. На 36-й минуте матча Тетрашвили получает вторую желтую, и гости остаются в меньшинстве. Это один из ключевых эпизодов матча. После этого игра как-то изменилась, во втором тайме уфимцы заметно сбавили темп, а одна из атак тамбовчан завершилась вертикальным пасом на Михаила Костюкова. Он одним касанием переправляет мяч в ворота Беленова. 1:1 – этот счет держался на табло до конца основного времени. Концовка игры получилась очень нервной.

Тренерский штаб «Уфы» в конце матча производит двойную замену, и это решение оказывается удачным. Вышедший на замену Николай Гиоргобиани после подачи углового уже в добавленное время приносит победу «Уфе». 2:1 – и уфимская команда поднимается с 9-го на 8-е место в турнирной таблице.

Послематчевая пресс-конференция проходила в дистанционном режиме, трансляция шла в Youtube, где в комментариях журналисты задавали вопросы, а модератор их озвучивал. Правда, далеко не все. По понятным причинам, не стали комментировать информацию о якобы заражении «ковидом-19» одного из игроков уфимского клуба.