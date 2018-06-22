Болельщики из Аргентины обрушили свой гнев на главного тренера сборной
В четверг в Нижнем Новгороде в рамках ЧМ-2018 состоялась встреча сборных Аргентины и Хорватии.
В игре со счетом 0:3 победили хорваты. Об этом 22 июня пишет газета «Известия».
После третьего гола болельщики из Аргентины прямо на стадионе стали проявлять агрессию в отношении главного наставника своей сборной Хорхе Сампаоли. В его адрес посыпались проклятия. Кто-то даже кинул в 56-летнего тренера бутылку с водой.
Сам Сампаоли считает, что поражение от сборной Хорватии его футболисты потерпели из-за отсутствия идеальной взаимосвязи между собой. Тренерский штаб здесь действительно недоработал. В итоге лидер команды Лионель Месси не смог показать все свои возможности.
Теперь сборная Аргентины сможет пробиться в 1/8 финала только в том случае, если результат встречи команд Исландии и Нигерии будет ничейным. В следующий раз футболисты из Аргентины выйдут на поле 26 июня. Их соперником будет сборная Нигерии.