Болельщики из Аргентины обрушили свой гнев на главного тренера сборной

В игре со счетом 0:3 победили хорваты. Об этом 22 июня пишет газета «Известия».

После третьего гола болельщики из Аргентины прямо на стадионе стали проявлять агрессию в отношении главного наставника своей сборной Хорхе Сампаоли. В его адрес посыпались проклятия. Кто-то даже кинул в 56-летнего тренера бутылку с водой.

Сам Сампаоли считает, что поражение от сборной Хорватии его футболисты потерпели из-за отсутствия идеальной взаимосвязи между собой. Тренерский штаб здесь действительно недоработал. В итоге лидер команды Лионель Месси не смог показать все свои возможности.