Юный уфимец начнет матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Казани

10-летний уфимец Богдан Незаметдинов вчера, 21 мая, узнал о своей победе в международном конкурсе. Об этом объявили в программе «Спортбар» телеканала БСТ.

Заявку на участие в конкурсе подал его папа.

- Я даже не помню, что там было, - сказал Богдан. – Я очень рад.

Международный конкурс проходил с 22 марта по 30 апреля, для участия в нем надо было прислать фото или видео с текстом и рассказать историю из жизни ребенка, связанной с футболом и мечтой попасть на чемпионат мира. Помогать в этом могли родители.

Богдан занимается футболом с шести лет, сейчас ему десять лет. Дважды он получал звание «лучший вратарь турнира» - в 2016 и 2017 годах. Мальчик выступает в футбольной команде средней школы № 31 Уфы.