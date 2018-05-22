В Уфе рассказали, как пройдет «День 1000 велосипедистов»

Сегодня, 22 мая, на оперативном совещании в администрации Уфы рассказали, как пройдет спортивный праздник «День 1000 велосипедистов», ставший уже традицией для нашего города.

По уточненным данным, мероприятие намечено на 27 мая. Старт велопробега будет дан в 10.30 часов на площади им. Ленина. Затем по центральным улицам города участники должны добраться до верхней площадки Конгресс-Холла.

Регистрация на велопробег начнется в 9.00 часов в день мероприятия рядом со стартовой площадкой. Зарегистрироваться можно и заранее по ссылке: https://veloufa.timepad.ru/event/725991, после чего можно забрать стартовый пакет в любом из магазинов «Велотерра» с 23 мая с 16.00 до 20.00 часов, предъявив письмо об онлайн-регистрации.

Организаторы планируют развернуть зону активности на финише велопробега.

Все, что нужно знать участнику Дня 1000 велосипедистов.