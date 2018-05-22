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В Уфе рассказали, как пройдет «День 1000 велосипедистов»
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В Уфе рассказали, как пройдет «День 1000 велосипедистов»

Сегодня, 14:47СпортТатьяна Майорова
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